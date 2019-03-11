樂陞案》許金龍2億交保！ 離開看守所不發一語

2019-03-11 18:01

〔記者王定傳／新北報導〕樂陞前董事長許金龍的家人今下午幫忙籌到現金2億元向高等法院辦理交保，高院指示，辦保完成拿到釋票即可要求看守所放人；許金龍下午5時許，步出台北看守所，面對媒體詢問，不發一語。

日商「百尺竿頭」收購樂陞違約破局案，台北地院依證券詐欺等罪，重判許金龍18年，並沒收7.4億元犯罪所得。

高院於去年11月29日改判為12年徒刑，並准予2億元交保，每晚8至9時須向轄區警方報到；因許金龍一直未籌到2億元，加上羈押期將於今日屆滿，且雙方均上訴三審，高院去年12月召開移審庭。

庭訊中，許金龍仍否認犯罪，並請求降低保釋金，「否則我根本沒錢辦理交保」； 不過，高院認為許金龍犯罪重大，且犯罪所得達12億元，諭知2億元交保屬適當處分，以許有逃亡之虞，當庭諭知收押。

日前，許委託律師再聲請交保，仍主張交保金太高，但高院認為許應以2億元交保為適當，維持原裁定；今下午3時15分許，許的家人在律師陪同下，拿著現金2億元向高院辦理交保，高院指示，許的家人辦保完成後，拿著釋票即可要求看守所放人。

許金龍今離開北所時，面對媒體詢問未多做回應。此外，檢方不服許獲交保，已向最高法院提起抗告。

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