高雄檢警查獲一條龍製毒集團 4人羈押禁見 6人交保

2019-03-11 18:20

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署指揮警方破獲收購感冒藥煉製安毒集團，查獲30公斤安毒成品、1400公斤半成品案，檢方共聲請羈押禁見蔡嫌等4人獲准、另姬嫌等6人交保候傳。

檢察官董秀菁、王朝弘、李賜隆、伍振文於偵訊發現，被告蘇姓男子等10人共組製毒集團，由陳姓（83年次）、侯姓、鄒姓、黃姓（86年次）等被告4人負責向臺南市某藥局負責人即被告姬姓男子收購大批感冒藥品，送往臺南市西港區交予莊姓、陳姓（55年次）被告2人剝開感冒藥錠及膠囊外包裝後，再交由黃姓（72年次）、蘇姓與蔡姓被告3人在臺南市佳里區某民宅提煉及製造第二級毒品安非他命，認被告蔡姓、蘇姓、陳姓（83年次）、侯姓、黃姓（72年次）與姬姓男子等6人涉犯毒品危害防制條例第4條第2項之製造第二級毒品罪之犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見，經法院審理後，被告蔡姓、蘇姓、陳姓（83年次）、侯姓男子4人業經法院裁准予羈押禁見。

另被告黃姓（72年次）與姬姓男子，法院審理後，認無羈押之必要，均裁定以新臺幣15萬元交保 。

至於被告莊姓、陳姓（55年次）、黃姓（86年次）、鄒姓男子4人，檢察官訊問後，則諭知各以新臺幣5萬元至10萬元不等交保。

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