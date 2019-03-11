有內鬼！屈臣氏離職員工耍詐 300萬商品結帳只要零元

2019-03-11 18:08

〔記者姚岳宏、楊雅民／台北報導〕知名藥妝連鎖商店「屈臣氏」離職員工，疑似透過「工程師版」的APP程式，將結帳金額更改為零元後大量買進，5天內利用虛設帳號訂購兩千多筆商品，成功詐取近300萬元，最後是要購買高單價的Dyson吸塵器失敗，被出貨廠商發現才東窗事發，警方循線逮人，詢後依詐欺罪嫌送辦。

警方專案小組進行網路IP追查，循線找到住在新北市的36歲利姓女子及27歲謝姓男子，兩人平時以網拍維生，熟稔各種網路賣場機制，不知從何得到屈臣氏APP的「工程師版」程式，該程式由於等級高，可以更改部分商品價格，再加上「工程師版」APP購物車結帳金額程式邏輯錯誤，只要丟入特殊計價商品，就會造成總計費用全部歸零漏洞，因此大量購買商品囤積。

涉嫌利用漏洞詐財的謝男曾在屈臣氏擔任倉庫物流工作，深知店家對於高單價商品或是大量出貨，會特別進行稽核程序，還與利女找來人頭電話註冊APP，每天以零元大肆搜刮美妝商品，並在自己架設的網路賣場低價轉販售牟利。

據悉，這是屈臣氏首次遭竄改價金詐騙商品；警方先以涉嫌刑法第339-3條對電腦機器詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，詢後各以5萬及3萬元交保，目前針對電腦漏洞部分擴大追查有無其他共犯。

對於網路商店APP購物遭詐取，台灣屈臣氏表示，此案已進入司法調查程序，屈臣氏將全力配合警方調查，因目前仍在偵查中，不便透露案件細節，強調屈臣氏未來仍將秉持以客為本的精神服務顧客。

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