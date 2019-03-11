髮姐同床有婦之夫還生雙胞胎女兒 挨告相姦為何沒事？

2019-03-11 14:11

〔記者溫于德／台北報導〕經營美容工作室的髮姐田女遭元配指控，2009年與丈夫張男交往後通姦，還產下一對雙胞胎女兒，雙雙挨告相姦罪。案經士林地檢署偵查，採信田女辯詞，「女兒出生前，不知男友已婚，要報戶口才知道」，日前處分不起訴；張男則因死亡同樣獲處分不起訴。

元配指出，田女因遭人詐騙因而請教丈夫，然而，兩人卻自2009年5月中起至2017年4月初止，數度在工作室與住處等地通姦，並產下一對雙胞胎女兒，憤而提告。

田女在偵查期間雖承認上床並產下雙胞胎，但否認知情張男已有配偶仍相姦；田女說，2009年2月過年期間，因為想交男友卻被對方騙走支票、本票，此時張男見她1個在店裡，打電話與她聊天，兩人後來逐漸變成朋友；張男事後也協助她向騙支票、本票的男子提告。

田女接著說，張男起初未告知她已有家庭，她也沒問，直到交往後並於隔年2月18日生下雙胞胎後，小孩須入籍，才知道張男已婚，當下有問張男如何是好？張男隨即承諾養小孩，兩人也持續發生性關係1、2年，但因她忙著照顧小孩，加上張男未再給付扶養費，大約從2012年起就未再發生性行為。

檢方偵查後認為，綜合相關證據，最多僅能證明田女在2017年2月間知悉張男已婚，但法無往前推認於2009年就已知情，且田女與元配間原本就不相識也無共同友人，因此，田女是否知情全憑張男有無告知，但張男在偵查期間死亡，已無從傳訊。

再者，田女雖承認「知道張男已婚後仍發生性關係」，但檢方認為，此部分屬田女自白，並無相關積極證據證明，且因張男已離世，無法傳訊到庭查明；另雖又有兩名鄰居證稱「張男多次出入田女住處」，然而，雙胞胎此時已出生，張男不無可能僅是為探望女兒，因此處分不起訴。

至於張男則因死亡，同樣獲檢方處分不起訴。

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