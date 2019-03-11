桃市近三萬顆「住宅用火災警報器」即起開放補助對象申請

2019-03-11 14:10

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府斥資700萬元採購2萬7000餘顆「住宅用火災警報器」，即起開放符合補助條件如5層樓以下老舊社區、透天厝等住戶申請，但限1戶申請1次、1次補助1顆，額滿為止。

住宅用火災警報器可於火災發生初期發出警報，提醒住戶應變逃生，是居家防火利器，桃園市政府今年編列2500萬元，預計採購10萬顆住宅用火災警報器，增加住戶生命財產安全的保障。

第一批住宅用火災警報器約2萬7000顆，已經配送到各消防分隊，即起開放住戶申請，消防隊員提醒，市府補助對象，需符合消防法第6條第5項規定住宅場所的條件，包括5層樓以下老舊社區如眷村、透天厝住戶，都能申請，但以1戶申請1次、1次補助1顆為限。

消防隊員提醒，住戶申請住宅用火災警報器補助，可以到住戶所在的轄區消防分隊登記，也能委由當地里辦公處將申請補助的住戶造冊，再一併向轄區消防分隊申請，相關資訊可洽http://tyfdsiren.tyfd.gov.tw/tyfdsiren/index.php查詢。

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