假扮顧客搶檳榔攤 男落網稱：急需醫藥費！

2019-03-11 14:06

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區27歲許姓男子，日前傍晚騎機車到新莊中誠街一間檳榔攤購買礦泉水，未料，正當店員準備找零時，他突然伸手搶走抽屜內的8千元現鈔後逃逸，警方事後根據機車車牌循線追查，不到5小時就將涉案的許男緝捕到案，其落網時坦承犯行，供稱因為父親中風急需醫藥費，才選擇鋌而走險，但仍警方被送辦。

警方調查，許男有竊盜、詐欺等多項前科，目前正在工地打零工，本月2日傍晚5時許，他獨自騎機車在新莊市區閒晃，最後發現中誠街一間檳榔攤僅有名女店員獨自顧店，隨後佯裝成顧客，掏出百元購買1瓶20元的礦泉水，卻趁著店員找零時搶走抽屜內現鈔，隨即騎機車逃離現場，

警方事後接獲報案立即展開追查，調閱監視器鎖定許男的車牌，當晚10時許就在新莊新北大道的住處將許男緝捕到案。偵訊時許男承認犯行，坦言因為家中老父日前中風急需醫藥費，打零工賺來的薪水根本入不敷出，才會隨機挑選檳榔攤犯案，警訊後依搶奪罪嫌將他移送法辦。

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