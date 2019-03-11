只因香菸起爭執 他持木棍將人打到臟器破裂

2019-03-11 13:49

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市54歲李姓街友去年5月間，與曾姓友人為了香菸起口角，他不滿曾男朝他丟石塊，在路邊撿拾木棍返回尋仇，把曾男打到臟器破裂，送醫後還得切除脾臟，李男也因此吃上官司，被桃園地院依傷害致重傷罪判處2年徒刑。

李男與曾男經常出沒桃園區永康公園，去年5月25日晚間8點多，李男在公園裡喝酒抽菸，曾男見狀逕自向前索討香菸，兩人因此發生口角，李男離開時在路上，遭曾男持石塊突擊，造成頭部左側、手腕流血，他不甘被打，在路邊撿拾木棍返回公園尋仇，看到曾男二話不說，朝他腹、背不斷痛毆，直到路人發現制止才停手，但曾男已被打趴在地、奄奄一息，經送往桃園敏盛醫院急救再轉到林口長庚醫院，因脾臟破裂大量出血，最後得切除脾臟才保住一命。

李男看著曾男送醫急救，自知闖下禍端後，在現場等待員警前來，他坦承不滿曾男討菸又攻擊他，才持木棍行兇。

李男被依重傷害罪嫌起訴，不過，判決指出，李男與曾男過去沒有宿怨，李男當時是不滿被攻擊而產生報復心態，才持木棍毆打、教訓，應是「刑法」普通傷害罪之加重結果犯，屬於傷害致重傷害，尚不構成重傷害罪。

判決指出，審酌李男只因與曾男口角、不滿其持石塊攻擊，就持木棍將人打到脾臟破裂、切除，且迄今尚未賠償曾男所受的損害，行為實有非當，另審酌李男犯後坦承，曾男曾明確表示無意提告、也不須和解，審結依傷害致重傷罪判處李男2年徒刑。

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