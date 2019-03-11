被姑姑撞見哭說「我錯了」 「義姪女」控姑丈性侵敗訴

2019-03-11 13:58

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名李姓男子因房屋委託老婆認的「義兄」裝修，夫妻倆暫時搬進義兄家寄住，卻被老婆撞見敬稱李男「姑丈」的義兄19歲女兒和李男赤裸下半身做愛，李妻憤而離婚，事後李男卻遭「義姪女」指控涉嫌5度猥褻、性侵，李男喊冤，堅稱是兩情相悅仍遭起訴。但前妻證稱，撞見姦情時，義姪女向她道歉:「姑姑，我錯了！」並未求救。女方又向法官說，被性侵時「姑丈說他精蟲少不戴套」，法官認為，若非男女交往應不會告知對方精蟲少，判李男無罪。

據了解，李姓男子2016年4月間因委託老婆認的義兄裝修住處，施工期間，夫妻倆暫時寄住到義兄家。未料，同年6月2日凌晨2點多，李妻半夜醒來，發現老公李男不在床上，又聽到異聲，走出查探，竟發現李男和平日敬稱她「姑姑」的義兄19歲女兒都赤裸下半身在另一間房內做愛。

李妻當下氣得怒斥，李男嚇得跌落床下，李妻要求離婚，並說「離婚你要交幾個都行！」遭不願離婚的李男掐脖子，但雙方最後還是離婚。

未料，後來義姪女向老師控訴遭「姑丈」李男從同年5月30日到6月2日間，5度強制猥褻、性侵，並以電腦打字列印鉅細靡遺的受害經過。李男雖坦承5度和女方發生性關係，但堅稱是兩情相悅，仍遭檢方起訴。

法院審理時，傳喚李男前妻了解寄住義兄家的情況與目擊姦情經過，李的前妻說，目擊姦情時，女方只哭著向她說「姑姑，我錯了！」並指前夫寄住義兄家時，去打籃球，女方會作陪，還帶義姪女與其繼母等人去夜市吃飯，互動良好，看不出有任何異樣。

被害女子的繼母也證稱，李男寄住他們家時，確實與繼女互動良好，並帶他們去夜市用餐，這段期間未聽繼女指控遭猥褻、性侵。

法官認為，李的前妻因目擊姦情，氣得與李男離婚，證詞沒有必要迴護前夫，且若女方是遭性侵，按常理被李的前妻撞見時，應該會喊叫求救才對。

尤其法官訊問被害女子遭性侵時，李男有無戴保險套？女方竟稱「姑丈說他精蟲少不戴套」。

法官認為，若非男女交往應不會告知對方精蟲少，且兼衡證人證詞，判李男無罪。全案可上訴。

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