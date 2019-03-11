啟智生深夜溜出校 見警轉身就跑險被壓制

2019-03-11 13:39

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市一所啟智學校的31歲鄭姓學生，10日深夜溜出學校到龜山區要找親戚，卻找不到路、到處亂走，龜山警方發現他形跡可疑要盤查時，他像個通緝犯般地轉身就跑，還好警方追上他時，及時發現他狀況有異，才沒將他壓制在地。

龜山警分局龜山派出所警員丁勝隆、戴羽辰當時巡邏經過龜山區陸光路、金鋒路口，看到鄭姓學生獨自走在路上，準備趨前關心他時，鄭姓學生突然拔腿狂奔，警方誤會他持有違禁品或被通緝，不敢大意，一路追趕。

鄭姓學生跑到死巷，因無處可逃，只好站著等待警方靠近，警方趨前詢問「你被通緝嗎」等問題，鄭姓學生都不回答，警方才發現他的狀況有異，改變口氣問他：「你是不是迷路了？」鄭姓學生才緩緩點頭。

警方帶鄭姓學生返回派出所後，確認他的身分，也發現他已被啟智學校通報為協尋失蹤人口，趕忙聯絡學校師長前來，他們說，鄭姓學生常利用師長不注意時，偷偷溜出學校，還好這次溜出學校要到龜山區找親戚，有警察協助，才沒發生意外。

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