好不容易假釋再涉案 通緝犯這下GG了

2019-03-11 13:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子因涉重罪被判處無期徒刑，服刑近20年好不容易假釋重獲自由，未料竟又犯下肇事逃逸案件被通緝，前天與友人騎車雙載被警方攔查，陳男因心虛先是謊報身分被識詖後拔腿狂奔，還攔下小黃企圖逃逸，但隨即被警方自小黃一把拉下制伏逮捕歸案，讓陳男直哀嘆︰假釋被撤消，這下要關到「頭殼長蝨母」了。

執業律師王仁祺說，根據刑法77條規定，目前的無期徒刑假釋門檻要服刑滿25年，有期徒刑要達1/2，累犯要達2/3，由監獄報請法務部後才得准許假釋出獄；遭判處無期徒刑的受刑人，獲得假釋後又故意犯案，就必須撤銷假釋，再執行25年殘餘刑期，且必須服刑期滿，不得再聲請假釋，殘刑執行結束後，再接續執行他刑。

台中市第五分局四平派出所警員江俊延，當天在崇德路、松竹路口攔查一輛可疑的雙載機車，發現48歲陳姓乘客所報的身分證號經比對與本人並不相似，隨即請他下車接受查證身分時，陳男竟拔腿就跑穿越馬路還搭上計程車。

所幸江員及時發現攔下計程車並請求支援時，陳男又趁機開門下車再次徒步逃跑，江員趕緊追趁陳男準備翻牆逃離時一把拉下制伏，過程極為驚險，最後還是難逃法網被鍥而不捨的認真員警逮捕。

陳男警訊中坦承，早些年因結夥搶劫涉及懲治盜匪條例被判處無期徒刑，因在獄中表現良好，關了近20年好不容易獲得假釋，卻在假釋期間又犯下肇事逃逸案被通緝，導致假釋被取消，為了躲避才奮不顧身逃離，未料還是遭警方查獲，直嘆氣聲稱要在監獄中度過下半輩子；警方則在訊後將他解送歸案。

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