悲劇！天氣放晴安全帽曬太陽 被A走全民追凶

2019-03-11 13:02

〔記者顏宏駿／彰化報導〕連日陰雨綿綿，中部地區太陽露臉，一名機車騎士昨天把新買不久的安全帽晾在車座上曬太陽，結果遭資源回收業者收走，他四處蒐尋未果，希望拿走的人把它奉還，他也提醒騎士千萬別把「貴重」的安全帽隨便放。

賴姓騎士本月初因為連日下雨，花了數千元新買一頂全罩式安全帽，在陰雨綿綿之際替他遮風檔雨，昨天太陽難得露臉，他出外辦事，把車機車停在田中鎮沙崙里新民路上，心想讓太陽光照射乾燥，沒想到，不到10分鐘再回來時，安全帽已經不見。

他急po訊息到臉書「田中人」網頁，網路開始「追凶」，原來是一名資源回收的阿婆把它當作「垃圾」收走，阿婆向他說，安全帽送給慈濟，但再到慈濟回收站問，志工有的說被一位不知名的人拿走，也有人說沒看到這頂安全帽。

賴男為了一頂安全帽，全鎮跑透透，至今天中午仍未尋獲自己的愛帽，有人建議他對回收阿婆提告，「應該就會跑出來」，但他目前暫時未報案，只希望拿的人儘快歸還。

他也提醒網友，最近連日陰雨，若要幫自己的「愛帽」曬太陽，千萬別選在公共的空間。

一名法界人士說，資源回收業者四處尋覓「獵物」，因非法佔有而吃上官司者屢見不鮮，該物若有人主張是其所有，並有證物，資源回收阿婆已承認是他拿走，就應該負責把東西追回來，否則有構成侵佔或竊盜罪，就算「東西已交給慈濟」，阿婆仍負有責任，這道理就像把別人的東西拿去做公益，並無法卸除刑責。

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