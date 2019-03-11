警局長交接 侯友宜：杜絕「治安高汙染源」是全體市府之責

2019-03-11 12:47

〔記者徐聖倫／新北報導〕新官報到！新北市警局局長今上午9時進行交接布達，新任局長由陳檡文接任，原局長胡木源則接任國安局副局長，由市長侯友宜主持交接典禮，侯友宜說，在他副市長任內成立「公安小組」，以杜絕「治安高汙染源」，這一點將持續成為新北市治安首要目標。

日前行政院長蘇貞昌表示，鬥毆事件一旦發生，將會更換局長，侯友宜則指出，諸多意見他都會接受，但所謂治安是整個市府團隊的責任，警方的職責則在於「治標」、事前防範，警方可以取締高汙染源行業，比如賭博、毒品、色情，但讓這些不肖業者關門則是整個市府的職責。

侯也提到很多事情是警方無法解決，他舉例深澳燃煤電廠，烏煙瘴氣影響健康，但這就不是警方可以解決的問題，要市府各單位積極跳出來解決。針對治安，侯說，他甫到新北之初，有157間網咖無照、347間疑涉色情交易的養生館，而現在每1間網咖都已合格，涉嫌掛羊頭賣狗肉的養生館只剩40間，另夜間娛樂場所前鬥毆，以往以商業區標準，抓3次斷水電，今年1月22日起則比照住宅區，抓2次就讓它關。

侯也展現強硬態度，若業者們膽敢經營「治安高汙染源」相關行業，必須要付出相對的產業代價，任何一項規定有所違反，警方查清該法辦就法辦，該停業就停業，市府絕對不會手軟。

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