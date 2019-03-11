14新任政風主管宣誓 蔡清祥：要接地氣反映民意

2019-03-11 12:27

〔記者楊國文／台北報導〕法務部今舉行14位新任政風高階主管聯合宣誓典禮，部長蔡清祥要求政風首長要接地氣，「了解民意、迅速反應民意」，且不止於防弊、揭弊，還要主動去「興利」，只要沒有私心、違法的心，就勇敢去做，才能真正為民服務和為產業興利。

這項宣誓典禮，今在法務部5樓大禮堂舉行，政務次長陳明堂、檢察總長江惠民、高檢署檢察長王添盛等檢察首長均與會。

部長蔡清祥主持宣誓典禮後致詞說，這是他就任法務部長以來，首次主持政風主管交接典禮，政風主管都是優秀人才，任重道遠，希望不僅盡忠職守，還要帶領同仁在政風路上能發揮所長，以專業知識和經驗帶領同仁，有所作為。

蔡清祥期許政風主管，尤其在科技時代，要有創新作為，用不同思維，建立政風同仁給外界不同形象。蔡清祥引用行政院長蘇貞昌在行政院會指示，要求所有同仁要接地氣，了解民意，並迅速反應民意，面對工作上的問題時，「要知道問題在那裡，如何解決問題，用什麼方法解決，何時要完成」等此4個原則去思考。

另外，蔡清祥要求要講求效率，真正解決民眾希望我們去解決的問題。蔡清祥指出，行政院長蘇貞昌在院會播放各部會工作上成果，蘇是以「天」來計算工作，部份機關則是規劃下個禮拜、或下個月要完成什麼工作，是以需要「多少天」來規劃完成第一階段、「多少天」來完成第二階段工作，因此他期許同仁的腳步應該加速，應講求效率。

蔡也認為，應以新思維來解決過去沒有解決的問題，過去重在防弊和揭弊，忽略如何協助單位去興利，因此要求應改變思維，如何協助首長做更對、有意義的興利工作，防弊是在前，而非事後的檢討，因此事先的防範和比事後的檢討更重要。

蔡說，勇於興利，讓民眾享受到公務員的服務，能為他們造福，告訴民眾「公務員是和他們站在一起」，為他們防足弊端發生，「你只要沒有私心，沒有違法的心」，勇敢的去做，才能真正為民服務和為產業興利。

另外，機關機密的維護、安全的維護，是政風人員的職責所在，責無旁貸，勇於承擔。不應用任何理由去推託或排斥。今天新任政風首長宣誓典禮，共有外交部政風處長尹維治、退輔會政風處長丁國耀等14人。

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