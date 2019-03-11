越南妹幫老翁洗澡還給摸 判賠元配20萬

2019-03-11 12:06

〔記者溫于德／台北報導〕北市老婦不滿照顧老伴的越南妹開口要丈夫為其買房，甚至幫忙洗澡、按摩還給「摸」，並發生性關係，憤而提告求償500萬元；但越南妹全盤否認指控。案經士林地案審結，雖難以認定兩人有相姦行為，然而，越南妹確實幫忙老翁洗澡或在夜晚就寢時任其撫摸，已侵害元配配偶權，判應賠償20萬元，可上訴。

老婦提告指，越南妹原本在新北市淡水區一間卡拉OK擔任陪侍泡茶、聊天之工作，2015年4、5月間認識當時年約80歲的丈夫後，不但多次赴丈夫另外居住的關渡區住處噓寒問暖，並相約出遊；後來即便知情丈夫已婚，越南還前往同居，更誘使出資購買新北市另一處房地，供兩人同居。

老婦透過書狀直言，兩人除了交往更有通姦行為，越南妹侵害配偶權導致精神同苦，因而求償500萬元。

越南妹卻辯，老翁起初向她表示平時無人照顧，後也指示兒子雇用她，要求在工作之餘負責張羅老翁三餐，她才會搬到關渡住處擔任全職24小時居家照顧，兩人亦傭亦友，並未交往更無通姦行為；此外，照顧老翁期間從未見過其妻，因此從不知道老翁已婚，也可見夫妻感情淡薄。

法官審理後就通姦部分認為，老婦雖指越南妹與丈夫有性器接合，卻未提出確實證據證明，因而未認定有相姦行為。

但法官也說，越南妹在刑事偵查時自承，「老翁曾說喜歡自己，但因年紀大不能作什麼事，就叫她幫忙洗澡、按摩，或是趁她幫忙洗澡時，撫摸她．．．」等語；加上老翁兒子委託特助面試越南妹時，曾要越南妹「順便照顧老婦」，因此認定越南妹知情老翁已婚身分並侵害配偶權，判應賠償20萬元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/