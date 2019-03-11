毒蟲攜毒拒檢飆速逃6公里 橋上逆撞機車被逮

2019-03-11 11:39

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市板橋區32歲邱姓男子，昨日深夜攜帶2包海洛因，開車到板橋區訪友，未料，碰到巡邏警員上前盤查，邱男當場重踩油門逃逸，在板橋市區狂飆逃竄將近6公里，最後逃上新海橋時逆向撞上機車才遭警方壓制逮捕，而無辜遭撞的33歲簡姓騎士左腳骨折，所幸就醫後無生命危險。

板橋分局表示，昨日深夜11時許，後埔所警員李宥騏、陳彥巡邏行經板橋區四川路、忠孝路口，發現邱男駕駛的黑色小轎車未熄火臨停在路邊，直覺可疑，主動上前盤查，未料邱男因為車上藏毒，一見到警車靠近當場加速逃逸。

警方表示，邱男在板橋市區內飆速逃竄，為擔心波及無辜民眾，立即調派近30名線上警力攔截圍捕，邱男逃逸6公里遠，為躲避追查，一度在新海橋上逆向行駛，最後不慎撞上經過的簡姓騎士，警方才趁隙上前將邱男拖下車逮捕，搜索車輛後在香菸盒內找到2小包海洛因，罪證確鑿。

偵訊時邱男供稱因為有多項前科，身上又攜帶毒品，才會畏罪逃逸，警方訊後依照違反毒品危害防制條例以及公共危險罪嫌將他移送法辦。

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