單親媽媽賣麵包養兒 18歲兒卻憂鬱症自殺走了

2019-03-11 11:50

［記者楊政郡／台中報導］張姓單親媽媽以手工麵包零售維生，收入雖然微薄，也把兩子養到18歲、15歲，長子兩年前罹患重度憂鬱症，今年休學後特別搬到台中娘家，讓他與祖父母同住感受親情照顧，希望緩和病情，卻在2月底留下遺書上吊自殺，西區所員警獲報前往處理，得知張婦情況，轉介給同仁林志營，林員積極介入幫她申請補助，讓她順利送愛子最後一程。

台中市警一分局西區所巫姓員警，2月底獲報處理一件自殺案件，一名18歲長相斯文高中生竟上吊自殺身亡，經初步調查，高中生罹患重度憂鬱症，與祖父母、母親及弟弟同住，母親是單親媽媽，為了長子的憂鬱症，特別從屏東搬到台中來，但家境非常貧困，是區公所列管特殊境遇家庭，數萬元到十幾萬的喪葬費對她們是一個沉重負擔。

巫員初步了解狀況後，回所立即轉介給警員林志營，林深入了解，死者已罹患重度憂鬱症兩年，情況越來越嚴重，年前才休學。張婦已離婚7年，獨自撫養2個未成年孩子，長子就讀高三，次子就讀國三。

張婦自己以手工麵包零售維生及打零工，月入萬餘元，平常沒有太多時間給孩子，為了長子病情，過年前才從屏東搬到台中的娘家居住，希望長子能感受到外祖父母之親情。

不幸還是發生，2月底長子留下遺書自縊身亡，林員協助轉介台中市政府豐原區區公所申請馬上關懷，另向台中市神岡區通天宮許永欣主委、南清功德會、台中市友愛、善願等慈善團體申請補助，助張婦暫度難關，送愛子人生最後一程。

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