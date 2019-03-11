毒品通緝犯拒檢撞警車被轟5槍 逃逸5公里落網

2019-03-11 11:21

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市板橋區32歲黃姓男子，今日清晨開車行經板橋大觀路一段時，碰到巡邏警員盤查，他因身背毒品通緝犯身分，不僅拒絕盤查，甚至倒車撞倒警用機車，警員機警朝輪胎連開5槍，雖一度被對方逃逸，但黃男狂飆將近5公里後仍不敵優勢警力圍捕，當場落網。

警方調查，黃男有多項毒品毒品前科，目前因毒品案被判刑，但未到案執行而被法院通緝；今日清晨6時許，黃男開車載著31歲洪姓友人到板橋大觀路找朋友，就在兩人臨停路邊時，板橋分局大觀派出所警員張勝傑、程振維巡邏經過，2員發現該車形跡可疑，主動上前盤查。

未料，黃男不僅拒絕下車受檢，還趁隙倒車撞倒警用機車，所幸張員及時跳開未受傷，他當機立斷朝著左後輪胎連開5槍，仍阻止不了黃男逃逸，雙方展開警匪追逐，警方表示，線上警網獲報後立即展開圍捕，黃男駕車沿著板橋市區一路狂飆至樹林區中正路，最後遭到上班車流，黃男自知難逃法網，主動下車投降。

偵訊時黃男供稱，因為自己是通緝犯，才會拒檢逃逸，警訊後依毒品通緝、妨害公務、公共危險罪嫌將他移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/