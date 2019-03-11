人夫偷吃還寫日記「回憶冒險心情」 曝光成鐵證

2019-03-11 11:09

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄林姓男子有家室還偷吃「小三」林女，每次幽會前後兩人都在LINE上打情罵俏，林男並寫下日記記錄「冒險」心情。去年林妻在家中電腦發現丈夫林男手機定位記錄多次出入汽車旅館及民宿，又看到他與林女LINE鹹濕對話，氣得告上法院向丈夫與小三求償250萬元慰撫金，高雄地院審理後認定GOOGLE定位記錄等證據不會有假，判兩人連帶賠償70萬元。

陳女提告指出，她與林男結婚4年多，去年在家中電腦發現老公手機定位記錄，顯示他過去1年來多次出入高雄薇風精品汽車旅館及外地民宿，電腦中另有老公與林姓女子的LINE對話存檔，逐一比對發現老公已經出軌1年多，平均每月2至3次帶林女到汽車旅館開房間或在餐廳停車場「車震」。

陳女說，她發現後，老公跟小三竟變本加厲，林女甚至數度到她住家附近逗留、按門鈴，讓她夜夜備感痛苦，要求丈夫與林女破壞她婚姻生活圓滿連帶賠償精神慰撫金250萬元。

法院審理發現，陳女提出的證據包括GOOGLE手機定位記錄、林男與林女LINE對話及林男日記等，都是自家中電腦取得，逐一比對後發現兩人自2016年8月至2017年9月間，至少有16次手機定位記錄顯示林男當時位置就在摩鐵或民宿內，與兩人LINE對話談論「約炮」地點及內容吻合，林男日記也有相關記載。

判決指出，以2016年9月1日2人前往汽館事件為例，林男手機定位記錄顯示他當天到過高雄薇風精品汽車旅館，2人在前一天的LINE對話討論時，林女問「要去Hotel還是motel？」林男答「我確定之後跟妳說」，林女說「因為關係開車還是騎車」，林男回「開車好了感覺比較隱私些」。事後隔天即9月2日，林男又LINE林女稱「所以男生愛愛的時候不會跟女生一樣閉眼睛。」林女回「所以你全程睜眼看喔！！」林男「對啊、今天是啊」、「光想到我現在就又硬硬的了」。林女「（scream ）太害羞了吧、下次燈要全關」。

林男日記則寫道「回憶9月1日的冒險，早上與朋友聚會完之後，中午回到了家帶著忐忑的心整理了一下…找到了入口後開了進去把預先買好的序號找出來交給櫃檯小姐處理，過程中忘了詢問可否給我們想要的房型，然後拿到房卡後就往前開瞬間想起加時的問題趕快跟小姐說，也順利的加了一個小時，105 號，進去之後是一個車庫放下鐵捲門之後相當的隱密，感覺就跟進到一個很安全的房間一樣，上了二樓一開門是一個小型的ktv空間，感覺像到了好樂迪包廂，感覺很熟悉很自然，往內走看到了一張似乎很舒服的床與超級無敵霹靂大的浴室跟按摩浴缸，感覺好開心好驚訝，妳似乎也感到很驚喜，看到妳的表情我更開心了，我們參觀了一輪後在床上開始親吻隨後準備淋浴，我褪去了妳的衣服，貼著妳的身體感受最接近的距離，淋浴後我們….」等。

林男與林女雖否認偷吃及陳女提出的證據真實性，但不被法官採信，法院認為2人在長達1年多時間宛如男女朋友般交往，多次共同出遊或至外地過夜發生性行為，已超過社會一般通念所能容忍的範圍，造成陳女精神痛苦且情節重大，判2人連帶賠償70萬元。可上訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/