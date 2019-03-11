向調查官同學刺探工作內容 台商涉違反國安法遭起訴

2019-03-11 10:57

〔記者錢利忠／台北報導〕就讀政大外交學系戰略與國際事務碩士在職專班的台商薛禎純，涉嫌趁去年參加同學聚餐的機會，向在座的調查局新北市調查處賴姓調查官刺探工作內容，而遭檢調搜索及約談；台北地檢署比對薛男供述及入出境紀錄，另勘查其通訊軟體微信的對話紀錄，確認他受中國情治單位指使在台刺探，今依違反國安法之發展組織未遂罪將他起訴。

檢方調查，涉案的薛男在中國經營食品生意，與賴姓調查官均在政大進修，2人因修同一門課程而結識，薛男得知賴男的調查官身分後，利用與同學聚餐的機會，多次向賴男刺探調查局的工作內容等機敏問題。

賴男察覺薛男的言行有異，直覺其在閒聊中，有意無意地暗示要求提供資料，手法與有意刺探情資的共諜雷同，且薛男具有台商身分，時常往返台灣及中國，懷疑薛男被中國或其他國家吸收，有意刺探及蒐集調查局等公部門的情資或個資，聚餐後便將此事回報調查局。

去年11月，北檢指揮調查局國家安全維護工作站，兵分2路搜索薛男的公司及住處，訊後依違反國安法諭令薛男10萬元交保，並限制出境、出海及住居。

檢調獲報，薛男與被刺探的賴男為舊識，去年上半年間，兩人與包括求學時期的同學在內等共同友人聚餐，席間薛男與調查官談及「大家都是朋友，若有什麼特別的資訊及情資，以後可以互相幫忙一下」等字眼，但薛男並未要求該名調查官提供特定對象或案件等情資。

薛男庭訊時否認被中國或其他國家吸收，但針對他曾詢問賴男有關調查局相關工作內容等客觀事實，他則不否認，辯稱只是聚餐時單純閒聊。

檢方比對薛男的供述及通訊軟體微信的對話紀錄，認為薛男在聚餐時向調查官刺探的消息，並非像是一般聚餐時會詢問的日常問題，且調閱薛男的入出境紀錄及微信的對話對象，認定他曾與中國情治單位密切接觸，並受對方指使來台刺探消息及發展組織未遂，不採信薛男的說詞。

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