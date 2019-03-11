衛生習慣極差、飯菜中常有蟑螂… 夫忍噁妻23年後求離婚

2019-03-11 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕台北市一名陳姓男子與妻子結婚23年，育有3子，但男子在婚後不久就發現妻子的衛生習慣極差，煮的飯菜裡甚至常常會有蟑螂，常為了衛生問題大吵，陳男認為已經難以維持兩人感情，向法院訴請離婚，一審法官判決陳男敗訴，高院則改判准許2人離婚。

根據《ETtoday東森新聞雲》報導，陳男指出，妻子，洗好的衣物任其放置在洗衣機內發霉腐臭，而且從不整理家務，更令人無法接受的是，妻子煮的飯菜裡面常常會有蟑螂，他目睹數次後向妻子反應，結果妻子竟說：「蟑螂富含蛋白質啊！」另外，妻子在外開設服飾店，卻因經營狀況不佳欠了一屁股債，而且從未告知，直到家裡時常有人上門討債，他才知道妻子有債務糾紛，但念及夫妻情分，多次替她償還債務，不過陳男認為兩人感情已難以持續，因此向法院訴請離婚。

不過，陳妻在一審時否認自身衛生習慣不佳、負債等問題，反控陳男在外有女友，未善盡撫養3個兒子的責任，甚至還揮拳對她施暴，因此一審法官判決陳男敗訴。陳男不服判決，提出上訴，高院審理時，3個兒子出庭作證都說「媽媽的衛生習慣真的異於常人！」指母親幾乎不整理家務，許多雜物直接堆在家，導致環境髒亂、蟑螂叢生，先前父親因為受不了她太過髒亂，還曾搬出去住，現在夫妻已分房5年，還是常為了衛生問題爭吵。

高院認為，陳妻長期衛生習慣不佳屬實，令丈夫難以忍受，且又在外頻頻負債，已超出常人能容忍範圍，然而陳妻提出家暴、外遇反駁丈夫指控，卻未能提出確切證據，因此最後改判准許2人離婚。

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