南警突檢夜店！不自律易鬧事將1日多次臨檢

2019-03-10 23:51

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警一分局今晚持續舉行擴大臨檢勤務，市警局長黃宗仁特地前往主持勤前教育，慰勉員警辛勞外，他提醒員警如遇街頭暴力事件時，不能退縮，要發動快打部隊、迅速壓制滋事份子、控制場面。警方強調，對轄區易滋事場所，如業者無法自我約制，不排除施鐵腕、同日多次臨檢，強力掃蕩不法。

黃宗仁重申，特種營業場所內、外絕對不可有涉及毒品、酒後鬧事、暴力鬥毆、槍擊等不法情事，業者如發現顧客有喝酒時，應主動協助代叫計程車或代駕，絕不可任其喝酒後駕車，嚴重危害其他用路人安全；如有街頭暴力發生，應依據「打擊糾眾滋事強勢作法」處理，迅速控制現場、壓制違法分子囂張氣燄，以展現公權力，讓民眾有感。

南市警一分局長鄭榮崑連續3天親自帶班執法，以封鎖式擴大臨檢方式、強力掃蕩不法結合取締酒後駕車勤務，在治安事故頻繁發生地點周邊規劃守望盤查點，攔檢可疑及違法違規人車。

鄭榮崑親自告知業者說，轄內易滋事處所，如業者無法自我約制、自律者，不排除在同1天內多次臨檢，強力掃蕩，讓業者知道不能跨越紅線，不能在店內有販毒、吸毒、開槍、聚眾鬥毆情形發生，並以「高強度、高密度」執行封鎖式擴大臨檢，展現執法力道與強度，希望特定業者勿心存僥倖，不要有聚眾鬥毆滋事或從事任何不法行為，警方絕對強力執法不手軟。

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