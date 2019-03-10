港、汐警聯合強勢路檢！ 雙北分局長各站一邊督陣

2019-03-10 22:54

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市警南港分局與新北市警汐止分局雖分屬不同縣市警局，但由於就在隔壁，交通及治安狀況都緊緊相依，南港分局長張隆興與汐止分局長林故廷，今晚破天荒的集合兩分局警力，集中聯合勤教，並在兩轄區中間的「南港橋」，由兩分局長率隊分站兩側強勢路檢，展現優勢警力及執法強度。

警方表示，台北市南港區為人口數最少的行政區，東邊與新北市汐止區為鄰，兩區同為都是交通便利、外來就業人口多的分局，其中部分治安顧慮人口（毒品、竊盜及詐欺犯等）為規避警方查緝，常流竄兩地犯案，造成治安隱憂，做好區域聯防工作有其必要性。

今晚10時，警方在「南港橋」兩側執行跨縣市分局聯合路檢勤務，由南港分局及汐止分局兩位分局長親自率隊強勢路檢，展現優勢警力及警方執法強度，強力貫徹公權力。

南港分局長張隆興表示，藉由本次「港汐聯防路檢」勤務，展現警方有打擊犯罪的能力與決心，日後還會選擇易滋事路段或橋梁，與鄰近分局聯合出擊，強化線上警網快速應變打擊犯罪之能力，嚴厲掃蕩犯罪行為，提高治安績效，讓社會安定、民眾安心。

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