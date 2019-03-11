租車含駕駛迎娶出車禍 竟向新娘求償50萬

2019-03-11 00:05

〔記者王定傳／新北報導〕謝姓新郎前年間為了迎娶吳姓美嬌娘，與妻子一起租了3台汽車當迎娶車隊，並請租車公司派一名員工駕駛第3台車載著新郎南下；但迎娶途中，蔡姓員工卻沒保持安全距離，在國道上發生追撞，害得新郎只好請計程車完成迎娶，不料，租車公司事後竟向第2台車的承租人即新娘求償50萬餘元，新北地院法官依鑑定判斷，蔡男才是肇事主因，跟新娘沒關，判決敗訴。

吳女的委任律師陳宏奇表示，事故發生後，謝男只能請計程車當迎娶車隊，氣氛有些尷尬，且不談還得另外花錢等，對方竟來求償，真是「無理取鬧」，這對夫妻非常無奈，只能被迫迎戰，法院判決符合公平正義，希望對方不要上訴；記者聯繫該租車公司，員工表示老闆不會受訪。

據查，前年1月15日，謝男與吳女租了3台汽車計畫由新北市三重區南下到苗栗迎娶新娘後，返回三重宴客。

當日，前2台分別由謝男親友駕駛，第3台則由租車公司員工蔡男駕駛並載著新郎，按原計畫依序行駛，行經國道三號116公里100公尺處時，因前方有車禍，第1及第2台汽車，減速往外側車道切出，第3台車因未保持安全距離發生追撞，3台迎娶車隊撞成一團，所幸未釀成傷亡。

租車公司事後卻以契約主張，第2台車因車禍前後嚴重受損，維修費加上折舊費要39萬餘元、營業損失也要10萬餘元，向新娘求償50萬餘元。

吳女反駁，蔡男在調查時說過當時車速約100公里，與前車僅離3公尺，可見沒保持安全距離，租車公司應自負責任。

法官依鑑定判斷，蔡男未保持安全距離是肇事原因，其他車沒有責任，且蔡男是受租車公司指揮、履行載送新郎的契約義務，進而追撞，新娘並無責任。

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