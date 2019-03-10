悍女亮槍瞄人5分鐘 一審打到三審...減刑逾2年

2019-03-10 23:51

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄一名李姓女子因行車糾紛，亮槍瞄準被害人5分鐘，觸犯槍砲彈藥刀械管制條例，一審被高雄地院判刑3年2月；二審高雄高分院採刑法的自首條文，減刑到1年8月；三審最高法院再改引槍砲罪的自首規定，減至1年，足足比一審少了2年2月，全案確定。

李女為竊盜通緝犯，2016年間與從事討債的林姓男友同居，得知他擁有改造手槍及子彈，但未舉報，反而協助保管彈匣，並多次與他外出討債。同年6月間，兩人到高雄小港區索討3萬元債務，林男認為債務人沒有還錢誠意，竟從腰包內掏出手槍，朝李女點了一下頭，李女很有默契地從包包內掏出彈匣，供林男組裝，槍口下的債務人當場腿軟，嚇得硬籌出1萬元交付。

隔月，兩人因停車問題與人發生糾紛，李女見對方人多勢眾，竟跑回車上抄槍，眾目睽睽下拉滑套，把槍口指向對方，時間長達5分鐘，態度兇悍，但一看到對方打電話報警，兩人就飛也似地跑掉了。

警察循線找到兩人住處，李女見大批警力來到，立刻承認臥室有槍，並帶領員警前往搜索查扣，林男則否認擁槍，並把全部事情都推給李女，自稱完全不知情。

一審認定槍枝是林男所有，李女因同居且知情不報，亦被認定為共同持有，雖然李女抗辯沒有「實力支配」，但合議庭指有無支配使用槍枝的「權利」，不影響持有槍枝罪的成立，因此重判李女3年2月；林男另涉恐嚇、妨害自由等罪，判應執行4年6月確定。

李女不服，稱當時警察一來到，她就承認屋內有槍，並協助查扣，應符合自首的減刑要件，上訴求輕判，二審認為她的主張有理，遂依刑法62條「對於未發覺之罪自首而受裁判者，得減輕其刑」，改判1年8月。

李女仍覺得太重，繼續上訴，三審審理發現，二審援引減刑條款有誤，應以特別法槍砲罪18條的「犯本條例之罪自首，並報繳其持有之全部槍砲、彈藥、刀械者，減輕或免除其刑」為主才對，因此撤銷原判決，改判1年。

三審原考量李女自首並告知槍枝藏放處、犯後態度良好、持有期間不長、單親、尚有1 子等情狀，還想宣告緩刑，但發現她在前一年才犯下竊盜罪，判刑4月確定，不符合緩刑要件，只好作罷。

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