三重酒駕撞死婦人 嫌犯覓保無著改聲押

2019-03-10 20:39

〔記者王定傳／新北報導〕55歲呂姓男子今日開車行經新北市三重中正北路時，撞死正在過馬路的64歲呂姓婦人，警方調查，呂男的酒測值為0.18毫克，他供稱是昨晚喝的酒，以為睡一覺後已退酒，警詢後依過失致死罪嫌將他移送法辦，檢方原本予以50萬元交保，但呂男覓保無著，衡酌其涉犯重罪，有事實足認有逃亡之虞，改向法院聲押。

警方調查，呂男有公共危險前科，105年也曾因酒駕遭逮，今日清晨5時許，他開車準備到三重中正北路的果菜市場批發蔬果，行經中正北路430號前撞上呂姓婦人。

呂男供稱，昨晚6點多吃飯時有喝酒，以為一夜過後已經退酒，今天上午是要到果菜市場工作，未料中途就肇事。警方表示，因為呂男先前有酒駕紀錄，此次又涉嫌酒駕撞死婦人，將吊銷其駕照，並將他移送法辦。

檢方訊後以呂男酒駕且致人於死，罪嫌重大、惡性非輕，酒精濃度經檢測未達0.25毫克，原以50萬元具保，但被告覓保無著，衡酌其涉犯乃最輕本刑3年以上有期徒刑重罪，有事實足認有逃亡之虞，改為聲押。

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