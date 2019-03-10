獨家》10年前台大噴精事件 PTT板主挨告獲判無罪

2019-03-10 19:27

〔記者張文川／台北報導〕10年前台灣大學總圖書館發生「噴精事件」，一名女大生指控坐一旁的男生趁她離座時，將她的瓶裝烏龍茶拿進廁所，疑似將精液濺入茶中；事件在PTT炒得沸沸揚揚，網友人肉搜索後影射是「海嘯哥」黃姓碩士生所為，黃男一再澄清與他無關，不滿PTT台大板吳姓女板主，仍將相關文章收錄在精華區，影射他就是海嘯哥、噴精狼，使他多年來飽受霸凌，控告吳女妨害名譽；台北地檢署2年前起訴，但台北地院認為吳女只是整理網友言論，並未增刪事實也未發表評論，無誹謗故意，判吳女無罪。可上訴。

2009年噴精狼事件爆開後，吳姓女板主在台大校園板精華區增設「海嘯專區」，將網友於事件始末的相關討論文章集中收錄，她答辯說她身為板主，板上所有熱議討論的話題，都有義務整理放入精華區。

法官認為，「海嘯」是天災名詞，並非貶抑人格的負面詞，且精華區的文章都是PTT網站網友發表與噴精事件有關的既有貼文，及正、反、中立的回應意見，女板主只是整理成目錄方便網友閱讀，並未發表評論、事實陳述或增刪文字，也沒刻意偏向、選擇性挑文。

北檢2016年偵查此案時，曾發函台大性平會，詢問噴精事件的調查結果，台大回復沒有任何以黃男為投訴對象的性別平等案件，噴精事件的被檢舉人也不是黃男，沒有證據顯示噴精狼是黃男，且也早已有人在PTT澄清噴精男不是黃男，但吳女仍將噴精狼事件的專區定名為「校園安全：海嘯來襲／請注意自身安全」專區，使人將他與噴精事件、海嘯哥產生聯結，北檢認為吳女有疏失，所以將她起訴。

但法官認為，PTT板主沒有酬勞，全憑網友的熱誠自願在課業或工作之餘管板，不像司法機關一樣有調查網友發文真實性的權限與資源，且PTT貼文、各種立場的回應訊息眾多，難以期待板主在整理精華區時須逐一查證各項訊息到真實無誤的程度才能收錄，而PTT使用者也不致於因為板主將貼文收錄至精華區，就誤認這代表板主的主張。

更何況，精華區成立於2009年，台大回函北檢是在2016年，法官認為難以認定吳女在整理精華區時就已知道函文內容，無從認定吳女有誹謗黃男的故意，檢方舉證無法超越合理懷疑，罪證不足，判吳女無罪。

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