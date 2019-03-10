強化跨國合作反毒能量 我再增駐星、澳警察聯絡官

2019-03-10 16:52

〔記者姚岳宏／台北報導〕台灣先後與韓國及馬來西亞合作緝毒，分別破獲39公斤及10公斤安非他命毒品案，足見跨境運毒案仍猖獗，刑事局警方表示未來會加強與各國合作，包括情資交換及派設聯絡官，暨2月間已增加駐新加坡聯絡官後，4月份再增加澳洲派駐聯絡官，強化打擊犯罪的國際合作能量。

刑事局積極與國外執法機關交流情資，遏阻跨境毒品犯罪，2016年至2018年間查獲毒品件數及人數均有大幅成長，2018年共計查獲跨國毒品案件27件，毒品重量達1896公斤，其中與韓國共同緝獲共12件、23人，去年與馬來西亞合作偵破2件一粒眠毒品案件，與馬警密切合作後，今年開春又成功阻截跨境運輸毒品犯罪。

刑事局指出，為瓦解跨國運毒集團，阻斷毒品入境管道，刑事局目前駐外警察聯絡官以東亞國家為主，包括日、韓、泰、菲、馬來西亞、印尼、越南、澳門，其他則有美國、南非、荷蘭，共11個國家地區，今年2月又增新加坡、將於4月份再增加澳洲派駐聯络官，強化打擊跨境犯罪再增添合作能量。

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