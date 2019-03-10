關心台東救災防護 消防署長一連3天馬不停蹄

2019-03-10 16:39

［記者陳賢義／台東報導］台東地勢狹長，一旦發生緊急危難需送醫，時得花費30分鐘以上的路程，台東縣消防局獲補執行多項計畫，消防署署長陳文龍8日抵東關心，一連3天分赴各消防大隊，了解花東二期廳舍整建、充實消防車輛及前瞻耐震強工程辦理狀況，對於台東縣提升到院急救成功率到去年的27.0%，給予肯定與讚賞。

陳文龍8日下午分抵達台東縣消防局，聽取消防局長管建興有關花東地區永續發展基金第二期廳舍整建、充實消防車輛及前瞻計畫耐震強工程執行情形簡報，並排定視察花東發展基金及各項計畫所補助整建的消防據點、購置各式救災車輛裝備器材執行情形，9日由管建興等人陪同前往關山鎮視察消防局關山大隊及關山分隊耐震補強工程，今再亦馬不停蹄的視察成功大隊東河分隊廳舍增建工程。

管建興表示，台東地勢狹長，緊急救護救回的存活率逐年增加，全縣到院前心肺功能停止（OHCA）病人的急救成功率，也從2010的5.07%大幅躍升至2018年27.0%，顯現出除了中央補助的廳舍、車輛裝備「硬實力」外，台東也有非常強韌的「救災救護」軟實力。

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