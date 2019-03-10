龍德宫四媽祖起駕南巡遶境祈福 桃警貼心設休息站供水

2019-03-10 16:31

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市蘆竹區龍德宮四媽祖南巡遶境祈福，是桃園市宗教界一年一度的盛事，遶境隊伍昨天深夜11點從龍德宮起駕，展開為期8天7夜遶境，步行至彰化鹿港天后宮後再返回龍德宮，約2000名信眾沿著台一線省道，跟著四媽祖遶境，平鎮警分局在宋屋派出所前特搭棚，除了為地方治安祈福和預防犯罪宣導，還備飲用水讓信眾進棚躲雨休息，希望四媽祖保佑轄區人人平安。信眾拿到水，稱讚警方的服務「揪感心」。

宋屋派出所所長姚金寶表示，龍德宮四媽祖遶境祈福活動，神轎與信眾今天凌晨約3點經過派出所轄區延平路，警方規畫交通崗哨及巡邏人員疏導交通秩序及保護信眾安全，派出所還搭棚並提供礦泉水。

遶境隊伍約2000名信眾及民俗技藝團體深夜進入平鎮區，警分局全程護駕和疏導交通，同時宣導和祈求四媽祖保佑勿發生鬥毆暴力及防竊、防詐、防酒駕，遶境隊伍凌晨近4點離開平鎮往楊梅前進，吸引信眾在宋屋派出所搭的棚下歇腳休息，或飲用警方提供的礦泉水，接著小跑步跟上遶境神轎，準備完成8天7夜全程460公里的壯舉。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/