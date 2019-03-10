竹市又見山坡地被濫墾倒土方 移請檢察官嚴辦

2019-03-10 15:23

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市有讀者投訴指稱位在竹市南隘路一處山坡地從2年前開始就遭人堆置廢棄土石和建築廢棄物，佔地千坪以上，有些是建築廢材、有些是土方，原本好一陣子沒動靜，最近又開始堆置，經向市府檢舉，仍無動靜，也擔心雨季來臨，山坡地可能導致土石流，要求市府能展現公權力，遏阻不肖業者惡行。

市府產發處生態保育科表示，南隘路一處山坡地遭棄置土方的案件，市府確實兩年前就接獲檢舉，當時因地主未經申請擅自開挖整地，市府已主動查處行為人，開罰8萬元，並要求限期改善。此案經市府持續追蹤，已在去年中恢復植生，而行為人因未繳罰鍰，也已移送行政執行署強制執行。

市府今年初又接獲環保局及民眾通知檢舉，指同地點有山坡地堆積土方情事，已由香山區公所第一時間派員往制止違規行為，市府也已通知土地所有權人及相關單位，辦理現場會勘及蒐集違規資料，由於現場違規開發情況嚴重，加上也未提出相關申請，市府判定屬違法情節重大，已在近期移請新竹地檢署偵辦。

市民投訴指稱，南隘路的山坡地遭違法濫墾已2、3年了，原本以為山坡地可獲得休養生息，沒想到今年初又發現有重車進進出出，且都是傾倒廢棄土方及建材磚塊等，2月初向市府及香山區市議員檢舉反映，至今都無動靜，讓人質疑市府的公權力，也擔心春雨及接下來的梅雨季，此處山坡地未做水土保持，恐導致土石流，讓人堪憂。

市府產發處表示，山坡地整地及開發都應經申請，且應提出水保計畫書，市府會持續追蹤，同時會配合檢察官偵辦，絕不寬貸。

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