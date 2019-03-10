蘇揆撂重話拚治安 宜警局長親率大批警力掃蕩易滋事場所

2019-03-10 14:55

〔記者張議晨／宜蘭報導〕行政院長蘇貞昌日前宣示「拚治安」決心，全國員警都動了！宜蘭縣警局昨深夜執行擴大臨檢，由警局長吳坤旭帶隊親征，率宜蘭、羅東及保安警力，赴轄內多家KTV等易滋事場所實施擴撿，一家臨檢完換下一間，直到今日凌晨才結束。

宜蘭警方為強化預防街頭暴力，及酒後駕車狀況，昨深夜由吳坤旭先主持宜蘭分局擴大臨檢勤前教育，宣示打擊街頭暴力決心後，隨即親自率隊與宜蘭、羅東兩分局以及保安警力，赴轄區多家KTV擴撿，詳查各包廂角落，檢查完一間後，再換下一間繼續檢查。

警方指出，日前行政院長蘇貞昌日前宣示要讓民眾「免於聽聞夜店鬥毆致死的恐懼，讓下一代免於毒品危害，終止酒駕引發的傷害」；為表決心，除縝密規劃擴大臨檢及交通勤務外，並由5位分局長親自帶隊，將防範觸角擴及民間相關業者。

「決不容許挑戰警方決心」警方指出，街頭暴力及酒後駕車除造成許多傷亡外，也可能波及無辜民眾，影響社會秩序甚劇，如有發生鬥毆滋事或讓消費者酒駕情事，營業場所將列為治安重點，採重點式、密集式臨檢至改善為止。

警方也說，酒店、KTV業者應發揮社會道義責任並自律，呼籲業者及消費民眾能響應「勸退一次酒駕、拯救二個家庭」的觀念，未來他們也會依據轄區特性機動調整臨檢勤務及範圍，相關業者勿存僥倖之心。

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