鐵腕阻暴力 花蓮警出動近百警力大掃蕩

2019-03-10 14:43

〔記者王錦義／花蓮報導〕行政院長蘇貞昌下令拼治安，全國員警動起來，花蓮縣警察局今天凌晨集結花蓮、新城等分局警力，針對轄區KTV、酒店等易滋事場所進行大掃蕩，祭出鐵腕加強臨檢，展現強勢執法的決心，局長李西河也親自帶隊臨檢，告知相關業者未來加強執法力度。

李西河說，警方在展開嚴格的臨檢掃蕩的同時，也讓業者知所警惕，發現有任何挑釁、滋事或衝突事件的前徵兆，應立即通報警方處理，以達即時遏止暴力衝突等治安事件發生，希望防範花蓮市區夜店酒客鬧事，並避免任何聚眾鬥毆情事發生。

李西河強調，針對夜店、酒店有代客泊車服務者，要求業者善盡社會責任，顧客飲酒後，應協助代叫計程車或代駕，不可任其酒後駕車，如有執意駕車者，可迅速通報警方，避免發生酒後肇事；未來警方將持續規劃密集臨檢、掃蕩行動更編組威力巡邏及快打部隊，在夜間至深夜時段負起轄內治安維謢工作。

花蓮縣警察局指出，從9日深夜開始一直到今天凌晨，結合保安、婦幼、少年、交通警察隊、刑事警察大隊及花蓮、新城分局警力90名，針對轄內大型娛樂場所，包括酒店、KTV、PUB等易滋生治安事故場所，同時也規劃實施封鎖性路檢勤務，透過重點式、密集式的臨檢手段加強執法強度，遏止街頭挑釁及滋事案件發生。

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