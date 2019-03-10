萌到爆！白海豚沒轉彎 與海巡艇相見歡

2019-03-10 13:59

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕估算數量已不及百隻的白海豚，季節性會游至嘉義縣、台南市外海再北返，海巡署中部分署第十三海巡隊去年11月出海巡邏時，在布袋外0.8浬處與白海豚追距離接觸，這群為數6隻的白海豚緊挨著海巡艇嬉戲，隊員們看著驚呼連連，影片日前上網引起大家的關注。

台灣白海豚已被美國國家海洋暨大氣總署列為瀕臨絕種的海洋生物，估計數量已不及百隻，隨時都有滅絕的可能，但台灣對白海豚研究並不多，嘉義縣漁民指出，白海豚自北游至八掌溪出海口附近就回折返，外海風浪大時，會通過外傘頂洲內海，漁民看到都會收網，避免誤捕。

十三海巡隊指出，保育白海豚的民間團體「台灣媽祖魚保育聯盟」去年6月世界海洋日時，曾向海巡署提議白海豚目前的數量極少，目前恐僅剩十幾隻，由於海巡隊出船頻率高，遇到白海豚的機會比較多，希望海巡人員一起加入保育行列，協助紀錄，方便進行白海豚生態調查。

十三海巡隊表示，去年11月21日下午4時30分布袋海巡艇在布袋外海0.8浬處發現白海豚，立即停俥觀察，這時白海豚家族慢慢靠近海巡艇，並在船旁嬉戲，相當可愛。

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