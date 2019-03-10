竹縣峨眉鄉道竹49線、竹81線因雨坍方 暫單線通車

2019-03-10 13:30

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕連日陰雨造成新竹縣峨眉鄉鄉道竹49線、竹81線出現路基坍方、邊坡土石坍塌等災情，鄉長王增忠今天到場勘查後，要求清潔隊先針對不能通行的路面放置三角錐提醒用路人小心，現場暫時維持單線通車，等到天候轉佳再來搶修。

「這段路基也坍方太嚴重了吧！連水泥電桿都搖搖欲墜，真的很危險。」通往峨眉鄉湖光村的鄉道竹49線，今天上午出現嚴重的路基坍方災情，不少用路人經過時看到駁坎旁一整段路面都塌下去的現場狀況，覺得相當擔心。

王增忠說，其實不只是竹49線有出現災情，另一條也是通往湖光村的鄉道竹81線也出現邊坡土石坍塌掩蓋路面的災情，他上午勘查後已經交代清潔隊先清除部分土石且在還不能通行的路段先用三角錐封鎖起來，目前先維持受災路段可以單線通行，等到天候好轉後再來施作搶修工程。

王增忠也說，這2條鄉道部分路段的邊坡和路基是屬於那種下大雨就有可能出現災情的敏感地質結構，用路人在雨天經過時最好提高警覺小心路況，碰到有路基坍方出現裂縫坑洞或邊坡坍塌土石掩蓋路面時，請先繞路避開危險路段，再通知鄉公所前往處理。

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