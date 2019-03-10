獨家》擁86包毒咖啡被當「藥頭」起訴 他竟獲判無罪

2019-03-10 12:51

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名男子「小孟」遭警方查獲86包摻有三級毒品的咖啡包，但尿液沒驗出毒品反應，懷疑他是「藥頭」，將他依涉嫌販賣三級毒品未遂罪送辦，檢方並起訴，但法院審理案情逆轉，小孟堅決否認販毒，並稱:「毒品是自己用，大量購買比較便宜」、「尿驗不出毒品反應，是那個星期女友來沒施用」。法官信了，加上扣案三級毒品純質淨重共19.282公克，未達法定20公克觸法標準，判他無罪。全案可上訴。

檢方起訴指出，「小孟」基於販賣三級毒品犯意，涉嫌在2017年12月間在苓雅區某舞廳門口向綽號「阿明」的男子，以2萬元價格購入摻有三級毒品Mephedrone的毒品咖啡包後伺機販售。嗣於去年1月22日凌晨0時55分許，在新興區中山路與八德路口遭警方查獲，扣得摻有三級毒品的毒品咖啡包86包，因認被告涉犯毒品危害防制條例第4條第6項、第3項販賣三級毒品未遂罪嫌，將他起訴。

不過，法院審理時，小孟否認販賣三級毒品，辯稱扣案毒咖啡包都是他自己在用的，大量購買比較便宜，才一次向阿明購入100包，每次施用4、5包。至於尿液驗不出毒品反應，他則說，被查獲毒品那星期剛好女友來，沒有施用才驗不出。沒想到，他的理由合議庭法官居然相信了。

法官判決並指出，被告從警訊、檢方偵查到法院審理都堅稱扣案毒品是自己施用，否認販賣，供詞一致。而被告從事營造業，月入3、4萬元，一次購買2萬元三級毒品，經濟上應屬可負擔範圍，且每星期施用4、5包，最長半年內可用完，尚非過於不合理的囤積毒品數量。況且扣案毒品咖啡包係經密封，尚屬可長期保存防潮，不至於短期內潮解變質。因此被告所辯一次以2萬元購買100包毒品咖啡包供己之用，並非全無可採。

因扣案毒品三級毒品的純質淨重共19.282公克，未達毒品危害防制條例第11條第5項之持有三級毒品純質淨重20公克以上之數量，判他無罪。全案可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/