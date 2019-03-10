賭「十八豆仔」到渾然忘我 警上門臨檢也不知

2019-03-10 12:22

〔記者王冠仁／台北報導〕近來國內發生多起聚眾鬥毆事件，各縣市警局都針對轄區內易滋事地點展開臨檢與掃蕩。台北市萬華分局昨前往西園路一段一間餐廳時，發現其中一間包廂傳出骰子撞擊與喧鬧聲，這才發現李姓等3名賭客玩「十八豆仔」賭到「渾然忘我」，連警方上門都不自知。

萬華分局昨0時前往西園路一段212巷內一間餐廳臨檢時，員警聽到，包廂內傳出骰子撞擊及喧鬧聲，不動聲色接近開門入內，當場查獲2樓某包廂店內消費顧客正在從事賭博行為。

李嫌等3名賭客當時正在包廂內把玩骰子賭博，由李嫌做莊，以擲骰子點數比大小，點數大者為贏家，一注100元之方式相互對賭。員警在現場查扣骰子、碗公1組及賭資1700元等相關證物，最後將李等人依賭博罪送辦。

警方呼籲，將持續針對轄內易發生鬥毆滋事地點、場所密集規劃臨檢勤務強力執法，並對各特種營業場所業者進行約制，呼籲業者應配合警方執法作為，並向消費顧客宣導，遇案通知警方到場協助，以遏阻不法行為發生，防制街頭聚眾鬥毆滋事。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/