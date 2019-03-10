失控「飄移」進停車場連撞10機車 目擊者：像打保齡球10瓶全倒

2019-03-10 11:40

〔記者許國楨／台中報導〕台中市徹夜下起滂沱大雨，一輛自小客今晨在台灣大道左轉時疑因路面濕滑失控打滑，整輛車直接撞陸橋下的機車停車場內，連撞10輛機車後才停住，現場一片狼籍，所幸無人受傷，目擊者說，自小客「飄移」進停車場後發出巨響，無端遭波及的機車數量，剛好就像保齡球10瓶一樣全倒。

警方調查，這起事故發生在今天清晨5時40分許，23歲的韋姓駕駛當時由郊區沿台灣大道左轉黎明路往上安路方向行駛，轉彎時疑因天雨路滑，整輛車失控打滑後就撞進光明陸橋下的機車停車場，由於當地剛好是朝馬交通轉運輸紐，平日就停放了不少機車，這一撞竟連撞多輛機車後才停住。

附近住戶在睡夢中聽到砰的一聲巨響查看，驚見機車被撞到東倒西歪，有機車被撞毀，還有機車被撞到馬路上，汽機車零件散落一地，現場一片狼籍，經統計共10輛機車遭波及，所幸無人受傷，目擊者打趣形容，無端遭波及的機車數量，剛好就像保齡球10瓶一樣全倒。

警方獲報趕往處理，只見韋男臉色慘白，手足無措的站在路旁，顯然受到驚嚇，經酒測值為零，初判因自小客操作不當失控衍生事故，相關肇事原因仍需進一步鑑定釐清。

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