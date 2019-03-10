酒駕、暴力零容忍 新興分局宣導、臨檢雙管齊下

2019-03-10 11:08

〔記者黃建華／高雄報導〕行政院長蘇揆下達「全力拚治安」的政府決心，指示酒店、夜店不能販毒、殺人，不能聚眾鬥毆以及酒駕零容忍。轄區曾發生夜店外毆鬥、開車撞人的新興警分局，為貫徹上級指示，體現讓民眾有感的安居樂業，從店家宣導與臨檢雙管齊下，分局長戴台捷並強調，執法與宣導沒有期限，務求達成「酒駕、暴力零容忍」。

新興分局除了以員警設計繪製之宣傳單及立牌、海報等醒目標語，向轄區內KTV、夜店、餐廳等營業場所業者宣導，倘有提供停車或代客泊車服務店家，要求泊車人員勿將車輛交還已飲酒之客人駕駛，避免違法酒駕上路，業者並應向客人宣導「指定駕駛」、「搭乘大眾運輸工具」，且務必提供「代叫計程車」或「酒後代駕」等服務。

警方更將「不要打架，打贏送法院，打輸送醫院」標語張貼於櫃檯處，讓人看了會心一笑。警方希望透過與店家共同約制，宣示警方強勢執法決心。

新興分局指出，今年1、2月該分局取締酒駕公共危險共183件，較去年同期增加76件，將持續依據大數據資料分析轄區酒駕熱點，並同步針對轄區易發生滋事之KTV、PUB、酒店、卡拉OK等飲酒作樂場所，展開封鎖式臨檢、掃蕩，並於重要路段規劃路檢勤務，強化攔查、清查、盤查有無攜帶毒品及違禁品與取締危險駕駛及酒後駕車行為，結合交通大執法，以壓制街頭暴力及酒駕行為。

分局長戴台捷表示，為展現對「治安零容忍」的決心！警方執法與宣導無期限，將以優勢警力持續執行這項勤務，對於街頭暴力，第一時間要求快打警力到場壓制，也希望業者及民眾配合警方作為，共同遏止街頭暴力事件及酒駕歪風，展現警察掃蕩暴力決心。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/