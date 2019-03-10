運毒車手僱友搬家 請抽K菸 雙雙落網

2019-03-10 10:42

〔記者黃建華／高雄報導〕楊姓男子找李姓友人幫忙搬家，並在車上請李男吸食Ｋ菸慰勞，未料，卻因併排違停引來警方盤檢;平日涉嫌當車手，幫人運送毒品的楊男當場洩底，背包被警方發現好大一包夾鏈袋，內有高達43包摻二級毒品安非他命的咖啡包，兩人因此都遭警方逮捕!

新興分局自強路派出所昨在前金區某百貨公司附近巡邏時，發現一輛轎車併排違停、上前盤查車上駕駛及副駕駛座乘客，赫見乘客的背包內藏有好一大包的透明夾鏈袋，內有多達43包的毒品咖啡包，全案依違反毒品危害防制條例罪移送偵辦。

警方調查，楊男（20歲、無前科）平日無所事事，因偶有吸毒習慣，便在手機的交友軟體上以替人運送毒品為業，因為要搬家，便到前金區找李男（34歲、有毒品前科）幫忙，以一支捲有K他命的香菸請李男幫忙搬家，李男大方接受。

殊不知，兩人在李男的自小客車上抽菸聊天時，卻因違規併排停車招來警方盤查，兩人下車時，渾身散發濃濃的塑膠Ｋ味，同時神情緊張、眼神閃爍，便要求兩人打開隨身包包供警方檢查。

楊男的背包內一打開，就被發現好大一包的夾鏈袋，內有高達43包的毒品咖啡包，楊男坦承是摻二級毒品安非他命咖啡包，又在楊男的菸盒裡發現一小包的K他命粉末，將兩人及查扣到的毒品都帶回派出所，經清點，摻安毒的咖啡包43包、（毛重共525.64公克）、K他命1包（毛重7.12公克），全案依違反毒品危害防制條例案送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/