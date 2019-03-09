到謝龍介合體韓國瑜造勢場丟雞蛋 灰衣男被釋回

2019-03-09 21:35

〔記者楊金城／台南報導〕高雄市長韓國瑜今天下午到台南市為謝龍介助選，在台南佳里的造勢場被不滿藍綠的32歲蔡姓男子丟雞蛋，謝龍介競選總部向警方表示不想追究，佳里警分局晚間8點多對蔡男製作筆錄後，將他釋回，將依違社會秩序維護法裁罰。

蔡姓男子穿著印有「愛台南路跑、灰色起義陣線」的灰色T恤，站在離舞台約10公尺遠的人群中，下午5點20分趁韓國瑜助講完離開舞台時的混亂中，從隨身帶的袋子中拿出雞蛋，趁亂往舞台丟雞蛋。

蔡姓男子家住台南，他說，不滿藍綠惡鬥的政治現況，在韓國瑜離開時，從人群中往舞台丟了4顆雞蛋，一次丟2顆，一顆飛過舞台，一顆砸到舞台前布幕，2顆掉地上。

蔡男丟完雞蛋，立即被謝龍介支持者和佳里警方壓制逮捕，蔡男說，他的背部被壓制受傷。台南市議員蔡育輝代表謝龍介競選總部，到佳里分局表示這只是一個小插曲，希望民眾要克制，快快樂樂完成立委補選，不想追究蔡男行為。佳里分局在晚間8點多偵訊完蔡男後，讓他離開。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/