「幫老公弄一下」 小三違約又和人夫勾勾纏判賠300萬

2019-03-09 22:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕宋姓男子與越南籍阮姓女子婚外情，被妻子發現，雖以30萬元和解，但約定宋男、阮女2人日後不得見面或接處，否則須連帶賠償300萬元；但宋妻發現，事後2人仍「勾勾纏」，並錄下「幫老公弄一下」等曖昧通話內容。法官認為宋男、阮女違反和解書約定，判2人應賠償宋妻300萬元。

宋男、阮女於去年5月間，在汽車旅館發生性關係，被宋妻查獲；3人當晚在派出所以30萬元和解，但和解書內有約定，宋男與阮女日後不再見面或有任何接觸，若經查證屬實，2人須連帶賠償宋妻300萬元，宋、阮也同意簽立。

但之後，宋妻發現2人持續通話、見面，不堪此打擊，身心異常痛苦，向苗栗地方法院提侵權行為損害賠償請求，主張丈夫與阮女應依和解書約定連帶賠償她300萬元。

法院審理時，宋男並未出庭，阮女則否認事後與宋男見面，並辯稱當時剛來台灣語言不通，看不懂中文，是宋妻及友人要她在和解書簽名，她就簽了。但法官調查，和解書有約定內容經宋男確認無誤後，阮女才簽名並按捺指印，認定阮女明白和解書內容。

法官勘驗宋妻提供宋男與阮女8至10月間通話、見面時對話的錄音檔，兩人不僅討論30萬元和解金的問題，還有「我抱你也射不出來，對不對？」、「你不要摸我這裡，你現在不能用還摸」、「幫老公弄一下…哈哈…好不好？」等曖昧對話。

法官認為，宋男、阮女簽立和解書後，仍有相互以電話通聯，亦有實際見面並為曖昧之談話，足認2人確有違反上開和解書之約定，自應履行該和解書約定之賠償，宋妻依和解書之法律關係，訴請宋男、阮女連帶給付300萬元，應予准許。

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