台南立委補選出現賭盤 警近日發動偵查

2019-03-09 21:48

〔記者王俊忠／台南報導〕對於此次台南市第2選區立委補選，坊間傳出有開出選舉賭盤，台南地檢署表示，有關選舉犯罪情資，南檢已簽分4件「選他案」，「其中是有選舉賭盤情資」，但目前仍在蒐證調查階段，如有具體違法事證，一定徹查嚴辦，同時提醒民眾對於傳聞，應進一步瞭解其真實性，勿讓不實賭盤傳聞以訛傳訛，影響選舉結果。

南市警局長黃宗仁與市刑大隊長古瑞麟表示，從今年1月起到3月6日，台南警方已查緝六合彩簽賭6件6人、網路簽賭7件11人、運動簽賭10件14人，對於選舉賭盤會設法全面壓制，從3月11日至15日，市警局會發布選前「同步查緝選舉賭博專案行動」，近日可能對選舉賭盤發動偵查作為。

台南地檢署襄閱主任檢察官柯怡伶表示，目前南檢已簽分4件選他案，由檢察官指揮警察積極蒐證調查中，也籲請民眾勇於檢舉賄選及選舉賭盤、暴力等違法情事，供檢警調政風團隊偵辦，以淨化選風、落實民主政治。檢警調政風蒐集到的任何情資，不論是賄選、選舉賭盤、暴力、誹謗等都會仔細過濾分析，如有犯罪嫌疑，會徹查嚴辦。

8日下午，最高檢檢察總長江惠民、台南高分檢檢察長張清雲還到南檢督導立委補選選舉查察情形，江惠民要求所屬做好反賄、查賄、選舉賭盤、不實文宣等查緝工作，依法中立適法妥處選舉案件，力求選舉公平、公開、平和完成。

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