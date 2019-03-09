880警威力掃蕩台中KTV、夜店 籲業者勿踩「紅色底線」

2019-03-09 16:42

〔記者許國楨／台中報導〕為防範聚眾鬥毆事件發生，全國各地警察上緊發條！台中市警局凌晨動員887名警力，針對全市易滋事特定營業場所進行大規模威力臨檢掃蕩勤務，局長楊源明除到各臨檢處所督導轄區分局執行狀況及慰勉執勤同仁，也呼籲業者要負起「社會責任」，加強自主管理，絕對不要踩到「紅色底線」，否則從嚴防範，強力執法，從重究辦。

近日來全台鬥毆事件不斷，行政院長蘇貞昌在治安會報上說出重話，表示如果再發生鬥毆事件，就要換掉警察局長，台中市警方凌晨鎖定易滋事KTV、夜店等特定營業場所進行臨檢及場外路檢，勤務重點在查證客人、從業人員身分、有無攜帶或藏放違禁品或可能用於滋事物品的檢查，同時不忘再提醒業者務必嚴加自律，絕不可縱容違法暴力事件發生。

期間局長楊源明馬不停蹄連跑了數個臨檢點逐一督導，同時慰勉執勤員警，楊源明指出，台中市過去治安一向良好，雖然最近在一些場所發生聚眾鬥毆案件，但同仁都能發揮快打部隊迅速到場壓制，調查後將涉案人依法移送究辦，但基於「預防重於偵破」，市警局將透過重點式、密集式、臨檢等行政手段加強執法強度，淨化轄區治安。

楊源明並呼籲業者要負起「社會責任」，加強自主管理，特定業者經營要符合法令規範，絕對不要踩到「紅色底線」，警方對於街頭暴力絕對從嚴防範，強力執法，從重究辦，特定業者或意圖滋事者，勿心存僥倖，不要懷疑警方嚴正執法決心，絕不容許再有暴力違法情事發生，警方將持續強力掃蕩，維護市民安全及社會安寧秩序。

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