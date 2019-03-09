尾隨妙齡女子進廁所強吻 惡狼的下場是…

2019-03-09 18:06

〔記者陳恩惠／台北報導〕一名妙齡女郎週日凌晨在台北轉運站要搭客運返家，上車前去上廁所，卻遭無業的26歲鄧姓男子尾隨，反鎖門摀住嘴巴、壓在女廁隔間牆強吻，女子急中生智，按壓牆上緊急求救鈴，引來保全獲救，士林地方法院日前審結，將鄧男依強制猥褻罪判刑6月，得易科罰金，並施以監護2年。

法官審酌，鄧男受思覺失調症的妄想症狀影響，導致判斷力、衝動控制能力及自我照顧能力較一般人差，因一時意念偏差，隨機尾隨女子強制猥褻，嚴重危害他人身體性自主權，尚未與女子達成和解或賠償，念及檢警調查、審理過程中坦承犯行，犯後態度尚佳，兼衡他目前無業，家庭經濟勉持狀況，量處主文之刑。

判決指出，鄧男罹病有再犯或有危害公共安全之虞，且精神鑑定報告書稱「鄧員極需盡快接受精神藥物治療，並建議住院」，參考鄧男在庭訊中供稱「我沒病，不用看醫生」，且他在2018年8月之前，與雙親同住，疑似有精神疾病，卻未就醫等情，難認鄧男的家庭支援系統能持續協助他控制病情和防止他偏差行為，為防止再犯並維護公共安全，法官諭知鄧男應於服刑完畢或赦免後，令入相當處所，於醫療機關內接受適當治療，施以監護2 年。

判決說，鄧男在2018年10月21日凌晨3點，躲進台北轉運站一樓女廁所內，見妙齡女進入對面的廁間時，強行進入將門反鎖，隨即摀住女子的嘴，雙手托住女子雙頰強行親吻長達10秒，女子急中生智，摸到後方牆上的緊急求救鈴，引來翁姓保全員到場後，趁機開門，鄧嫌才鬆手，後來遭警方逮捕。

法官問他為何要進女廁犯案，鄧男卻回答，「之前坐飛機下來也是這樣，因為我是差幾樣東西被關起來，是因為A片沒有過任務，才去過這種任務，還有一種是欺騙的關係，之前我媽被控制找不到，老師教課，有讀過沒有讀過，有成功才有拿到一本書」等，回答語無倫次，認為他的確是生病了。

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