寒流來襲門窗關緊緊 台中妙齡女一氧化碳中毒送醫

2019-03-09 13:24

〔記者歐素美／台中報導〕台中市梧棲區今日凌晨零時30分左右，驚傳一氧化碳中毒事件！23歲陳姓女子在住處洗澡後突然頭暈、噁心、跌倒，家人見狀趕緊將送醫，消防人員到場發現陳女住家的熱水氣為室外型，卻安裝在室內，加上浴室窗戶未開啟，疑熱水氣燃燒時通風不良，才造成一氧化碳中毒，幸送醫後無大礙。

消防局梧棲消防分隊今天凌晨接獲報案，趕到陳女住家，將陳女送往童綜合醫院治療，經醫院檢查，陳女血液中一氧化碳濃度高達38.4，明顯為一氧化碳中毒，研判應是洗澡時熱水氣燃燒通風不良導致，陳女到院後意識清楚，經給予純氧、止暈針劑治療，陳女在急診室觀察至凌晨2點多，隨即自行轉院至中國醫藥大學附設醫院治療。

消防人員表示，在陳女住處浴室檢測，發現其熱水氣為室外型卻安裝在室內，加上浴室窗戶沒有開啟，研判是熱水氣燃燒時通風不良，造成陳女一氧化碳中毒。

梧棲童醫院表示，人體血液一氧化碳濃度大於10%，即會出現無力、噁心、頭痛等症狀，大於30%就算嚴重，大於40%人可能昏迷，治療一氧化碳中毒，就是立刻給予患者純氧，讓血液中一氧化碳盡快排出，若接受高壓氧治療，效果更快、更好。

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