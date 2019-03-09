金錢糾紛小黃運將被挾持 警追逐30公里逮4嫌

2019-03-09 13:09

〔記者王俊忠／台南報導〕8日下午4點許，總統蔡英文正在台南進行拜廟之旅，南區新建路竟發生1件槍擊案，槍嫌開槍後夥同3名共犯強行開走被害人計程車逃逸。警方獲報根據小黃司機提供的計程車車號、特徵，從南區一路追逐30公里、追到七股區國聖燈塔附近逮捕4名嫌犯，並起出1把改造手槍、子彈與毒品，案發後1小時迅速逮獲4嫌。

警方調查，4名嫌犯徐男（44歲）、謝男（25歲）、吳女（37歲）、林男（46歲）疑似與計程車被害司機郭男（53歲）有金錢糾紛，雙方約在南區中華西路附近見面談判，4名嫌犯到場上了計程車後，其中謝嫌拿槍挾持郭司機、要求郭把小黃從中華西路開到南區新建路附近，郭男暗中通知多名友人前往助陣。

車子到新建路目的地後，謝嫌見郭男一方大批人馬到場，擔心自己一方僅4人、恐寡不敵眾，嚇得對空開1槍示威，郭男趁隙下車逃離，其他人也被槍聲嚇得一哄而散，徐嫌趁機強行開走郭的計程車與3名共犯一起「落跑」。

案發後，郭姓司機報警，警方根據被害人提供的小黃車號、特徵，一路追到七股區國聖燈塔附近逮人，嫌犯還開小黃衝撞圍捕的警車，幸無人受傷，現場取出改造手槍1把、西瓜刀2支、子彈5顆、安非他命2包（毛重1.8公克）、海洛因2包（毛重8.12公克），全案訊後依槍砲、毒品、妨害自由等罪嫌將謝等4名嫌犯移送檢方偵辦。

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