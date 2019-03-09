保「位」戰玩過火！警察局長差點成「放羊的孩子」

2019-03-09 13:44

〔記者黃建華／高雄報導〕為了警察局長保「位」戰，高雄市警察局長李永癸今天凌晨無預警和督察單位電話謊報「有人打架」，測試岡山和三民一分局快打警力的趕抵效率，兩個分局都3分鐘抵達，李永癸才現身向基層官警致意「辛苦了！」未料，隨後凌晨3點岡山、楠梓區相繼發生街頭毆鬥，還好兩個分局沒漏氣，及時逮人。

不過，基層私下都替長官捏把冷汗說：「還好都不是在夜店門口。」也傳出抱怨，警政高層謊報測試，讓基層疲於奔命，有如「放羊的孩子」，萬一同一時間轄區內真的發生刑案，警力調度不及，反而代誌大條。

行政院長蘇貞昌日前放話，夜店門口再發生鬥毆事件，地方警察局長就下台！

高雄市因之前一夜3起械鬥，還發生夜店外群毆、開車撞人事件，擔心夜店外毆鬥事件重演。

為了警察局長保「位」戰，李永癸前天深夜勤教後，親率警力漏夜臨檢28家夜店。

未料，今天凌晨督察人員無預警測試岡山和三民一分局快打警力的效率，電話「謊報」有人打架，還好兩個分局都在3分鐘內趕抵通報的案發現場，快打警力見沒有狀況，還以為是「誤報」，但局長李永癸現身向基層警力致意，大家才知是督察單位謊報，在測試基層快打效率。

李永癸對兩個分局迅速趕抵表示滿意，沒想到，隨後在凌晨3點許，岡山區和楠梓區相繼發生街頭毆鬥事件。還好警方都沒漏氣，迅速逮人，基層員警也戲稱，滋事者幸虧都不是在夜店門口，虛驚一場。

不過，也有員警抱怨，警方深夜待命已經很辛苦了，隨便謊報測試，有如「放羊的孩子!」萬一同時間內轄區內有重大刑案發生，警力調度將發生問題。

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