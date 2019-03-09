曾傳分屍社區 兩保全吃下「迷魂肉桂湯」遭洗劫

2019-03-09 13:23

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋某社區去年才傳出社區住戶之子狠心將女友分屍棄屍社區花圃，3月初再傳出楊姓男子佯裝住戶，煮了一鍋肉桂草湯，凌晨送到警衛亭請鄭姓、杜姓保全食用，未料楊嫌暗中將FM2摻入補湯中，2名保全喝完不久，鄭男昏倒在警衛亭、杜男巡邏時昏睡中庭，另名保全見狀，連忙將2人報警送醫，警方查出2名保全遭洗劫3000元財物，循線在當天逮獲楊嫌，當場起出內含不明白粉的夾鏈袋、鍋子、保溫瓶與1000元贓款。

54歲楊嫌被逮後，辯稱他見警衛崗亭內有向住戶收取的帳款，臨時起意，向被害人佯稱他是社區住戶，開設園藝公司，讓警衛降低心防，以生意做得很大為由，取得被害人信任，再將他所有的FM2摻入自己燉煮的肉桂草湯，讓鄭姓、杜姓被害人食用，被害人昏迷喪失行為能力後，他趁機盜取被害人放在於警衛崗亭代收停車場管理費。

新北110於3日清晨4時58分獲報，板橋區國光路某社區警衛室有警衛吃了住戶送的東西吃壞肚子，暈倒送醫，海山警分局新海派出所巡邏員警趕往處理；保全員原以為是吃壞肚子，隨後又於6時38分二度獲報，疑似遭歹徒下藥，中控室遭竊3000元。

員警到新北市立聯合醫院板橋院區瞭解案情，發現42歲鄭姓保全與31歲杜姓保全昏迷，2人告知一名男子自稱社區住戶，3日1時許到警衛亭跟他們聊天，還親自熬煮一鍋肉桂草湯請2人喝，佯稱可以養生，鄭男喝完後，不到20分鐘就昏睡警衛亭，杜男也在半小時後於社區巡邏時，昏睡社區中庭椅子，另名蔡姓保全見狀，將2人送醫治療，清點損失3000元現金。

警方過濾監視器，發現毒品人口楊嫌涉嫌，3日下午3時許在板橋區建國街楊嫌藏身處，當場逮捕楊嫌到案，現場查扣1個內含不明粉末的夾鏈袋、1個煮湯鍋、1個保溫瓶、1000元贓款等證物；其餘的2000元則花用殆盡。

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