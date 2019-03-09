基隆港寧陽軍艦遭外籍化學輪撞擊 甲板凹陷裂開

2019-03-09 12:24

〔記者俞肇福、涂鉅旻／基隆報導〕海軍一艘濟陽級巡防艦意外遭撞擊！海軍艦隊指揮部今日稍早表示，今天凌晨一時許，靠泊基隆港東5碼頭的寧陽軍艦（舷號938）左舷船舯遭沙烏地阿拉伯籍化學輪薩瑪號（SAMA ）進港作業時不當撞擊，造成左舷甲板部分凹陷撕裂，無人員傷亡。

海軍表示，經評估可自力修復，相關責任將由航港局、港警總隊及海巡等海事單位調查釐清，並將依法提出求償。

據了解，沙國化學船的排水量高達45471噸，足足比排水量約4000噸的濟陽級巡防艦大上十餘倍，雖全案仍在調查中，但由於寧陽艦為定點停泊，初步判斷肇事責任不在海軍，而軍方也規劃，將儘速安排船塢進行修復作業。

基隆港務分公司處長傅世鎰指出，根據基隆港監控中心報告，今天1點30分接獲131艦隊電話通報，化學船船名NCC SAMA準備停靠西16碼頭時，不慎碰撞東5碼頭938軍艦艦身左舷中部，無人員傷亡，目前已通知港代香港伍航及航港局處理。

NCC SAMA裝載化學品乙二醇，預計於西16碼頭卸載3100噸，NCC SAMA船頭輕微受損無洩漏之虞，938軍艦除左舷被碰撞，因碰撞擠壓到至右舷中部部分船體亦損傷，軍艦無漏油之現象，後續持續追蹤回報。

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