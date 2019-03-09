高雄車主注意！這款休旅車連續遭竊

高雄市最近頻傳TOYOTA RAV4休旅車遭竊，光是2月份就丟掉3部，警方已成立專案小組全力偵辦，提醒有同型休旅車的車主提高警覺，避免愛車被偷！示意圖。（記者黃建華攝）

2019-03-09 12:10

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地區的TOYOTA RAV4休旅車車主請注意！前鎮、左營、鼓山區最近都傳出RAV4休旅車遭竊，被竊時間都發生在凌晨到清晨6點天亮前，不排除有竊車集團偷車變造改裝，將事故車「借屍還魂」，高雄市警方已成立專案全力偵辦中。

據了解，高雄地區已經很久沒出現竊車集團專偷單一品牌、車型車輛的狀況。不過，最近卻發生歹徒疑似鎖定TOYOTA RAV4這款休旅車，連續下手行竊。

目前已知，光是今年2月間，就發生3起，被竊同款休旅車年份從2014、2017、2018都有，案發地點遍及左營、鼓山、前鎮區，失竊車輛主要以白色、灰色為主，被竊的休旅車都是停放在路旁或停車場，竊車歹徒都是利用凌晨到天亮6點前民眾熟睡時犯案。

高雄市警方接連接獲報案，不排除是有竊車集團接單犯案，已調閱相關路口監視器，過濾可疑人車全力偵辦中。

由於南部已數月無大雨，並無泡水車，警方研判，竊車歹徒應該是偷車用來替收購的事故車變造「借屍還魂」再販售牟利，或是接單準備「殺肉（台語）」販售零組件賣給汽車維修廠。

為了防止歹徒再度犯案得逞，警方已通報各警分局加強線上巡邏盤檢凌晨可疑車輛，此外，也請各社區巡守隊協助加強凌晨時段的巡守勤務。

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